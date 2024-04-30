دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الاثنين، مع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الرياض، وبحثا الوضع في غزة وعملية السلام والأمن في اليمن، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر.

وبحسب ميلر، شدد بلينكن على "أهمية الحفاظ على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن، ومنع اتساع الصراع".

وناقش الوزير الأمريكي وولي العهد السعودي "الجهود المستمرة لتحقيق السلام والأمن الإقليميين الدائمين، بما في ذلك من خلال زيادة التكامل بين دول المنطقة، وتعزيز التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية".

كما بحث محمد بن سلمان وبلينكن "الحاجة الملحة للحد من التوترات الإقليمية، بما في ذلك وقف هجمات الحوثيين التي تقوض حرية الملاحة في البحر الأحمر والتقدم في عملية السلام في اليمن"، حسبما ذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.

ولم يتحدث بلينكن ولا محمد بن سلمان خلال جلسة التصوير القصيرة في بداية اجتماعهما الذي استغرق أقل من ساعة.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الاثنين، أن "الأمير محمد بن سلمان استقبل وزير الخارجية الأمريكي، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض".

وأضافت الوكالة أن "الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، وبحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية".

وكتب حساب أنتوني بلينكن الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "التقيت أنا وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في الرياض لمناقشة الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن الدائمين، من خلال المزيد من التكامل في الشرق الأوسط. وسنواصل العمل لمنع زيادة توسع الصراع".