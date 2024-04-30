دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكمين بالقتل قصاصًا بحق جانيين سعوديين، بعد ثبوت إدانتهما بقتل مواطنين آخرين في حادثين منفصلين، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان: "أقدم محمد بن عناد بن مشاتل الفريجي الرويلي، سعودي الجنسية، على قتل بندر بن ضحوي بن خلف الرويلي، سعودي الجنسية، بدعسه بسيارة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما"، طبقا لوكالة "واس".

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني محمد بن عناد بن مشاتل الفريجي الرويلي، سعودي الجنسية، بمنطقة الحدود الشمالية"، حسبما نقلت وكالة "واس" عن بيان الوزارة.

وفي بيان آخر، قالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم سعود بن محمد بن حمد القحطاني - سعودي الجنسية، على قتل ريان بن أحمد بن سالم العماري، سعودي الجنسية، وذلك بدهسه بالسيارة بسبب خلاف بينهما مما أدى إلى وفاته"، حسبما نقلت الوكالة.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني سعود بن محمد بن حمد القحطاني، سعودي الجنسية، بالمنطقة الشرقية"، طبقا للبيان.