ساويرس يُعلق على وصف رئيس مصري راحل بـ"الساذج": حسن النية ألطف

(CNN) – نصح رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، بوصف الرئيس المصري الراحل، محمد نجيب، بـ"حسن النية" عوضا عن استخدام وصف "ساذج" وذلك بعد تناقل تصريحات منسوبة له بشأن جماعة الإخوان المسلمين.

وكتب صحفي مصري عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: ""مشاعري معهم، مع الإخوان، رغم أنهم تخلوا عني وعن الديموقراطية، ورفضوا أن يقفوا في وجه عبد الناصر، بل وقفوا معه وساندوه، بعد أن اعتقدوا أنهم سيصبحون حزب الثورة، وأنهم سيضحكون عليه ويطوونه تحتهم، فإذا به يستغلهم في ضربي، وفي ضرب الديموقراطية، وفي تحقيق شعبية له".. (مذكرات الرئيس محمد نجيب)".

ليكتب أحد مستخدمي المنصة تعليقا قال فيه: "كان راجل ساذج الله يرحمه بقي".

ورد ساويرس على التعليق قائلا: "حسن النيةً ألطف من ساذج.."، حسب قوله.

وكان نجيب أول رئيس مصري بعد سقوط الملكية في البلاد ونجاح حركة "الضباط الأحرار" بالوصول إلى السلطة.