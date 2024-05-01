السعودية.. القبض على مواطن قتل امرأة بالرصاص في نجران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، إلقاء القبض على مواطن أقدم على قتل امرأة بإطلاق النار عليها في منطقة نجران.

ونشر الأمن العام السعودي صورة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) مؤكدا أن المواطن تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي مقطع فيديو منفصل، نشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو لشخص فرّ من دوريات الأمن بسيارته مؤكدا إلقاء القبض عليه ونشر صورة له (من الظهر) عقب ضبطه.

وقال الأمن السعودي في بيان: "مخفر شرطة القاعد بمنطقة حائل يقبض على شخص لهروبه أثناء محاولة استيقافه وقيادة مركبته من دون لوحات بتهور وسرعة عالية معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر"، لافتا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.