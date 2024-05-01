استمرار الاحتجاجات في جامعات أوروبا تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار السفير الفلسطيني في السعودية، باسم الأغا، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد جملة كشفها قالها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، خلال اللقاء الذي جمعهما في الرياض، الاثنين.

وقال السفير الفلسطيني في مقطع الفيديو المأخوذ من مداخلة هاتفيه له على قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة: "هنا المملكة العربية السعودية بتوجهاتها بثقلها بمحوريتها، الأمير محمد بن سلمان دائما يتجه وبالأمس عندما كان اللقاء التاريخي بين السيد الرئيس محمود عباس وسمو الأمير محمد بن سلمان قال ’نحن معكم والعالم معكم ولن نترككم‘".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في تقرير سابق أنه جرى خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان ومحمود عباس "بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة"، وأن ولي العهد السعودية أكد "بذل المملكة كافة الجهود بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، ورفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني".

وأكد الأمير محمد بن سلمان كذلك على "وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم"، وفقا لتقرير الوكالة.