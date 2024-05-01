لماذا محمد بن سلمان ضمن أقوى 5 قادة في العالم؟.. تقرير يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصنيفا نشره موقع "انسايدرمونكي" الذي يعنى بالشؤون المالية والاقتصادية عدد فيه أقوى 5 قادة على مستوى العالم للعام 2023، وورود اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ضمن القائمة.

وجاء ولي العهد السعودي في المرتبة الرابعة حيث ذكر التقرير: "محمد بن سلمان آل سعود هو ولي العهد ورئيس الوزراء الحالي للمملكة العربية السعودية. كما يشغل منصب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية. وبما أن المملكة العربية السعودية لديها واحدة من أكثر الأسواق ربحية للشركات الدولية، إلى جانب جيش قوي واحتياطيات نفطية غنية، فإن محمد بن سلمان هو شخص مؤثر بشكل كبير في السياسة العالمية".

وورد اسم ولي العهد السعودي إلى جانب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الذي احتل المرتبة الثالثة وورد في التقرير أنه "ضابط سابق في ’الكي جي بي‘ والرئيس الحالي لروسيا، وهو في السلطة منذ عام 2012 ويقود أحد أقوى الجيوش في العالم. كما تُعَد روسيا واحدة من أكثر اللاعبين المهيمنين على الساحة الدولية، فهي تمتلك واحداً من أضخم المخزونات النووية، كما أنها غنية باحتياطيات الغاز الطبيعي والنفط، التي يتم توريد أغلبها إلى آسيا والاتحاد الأوروبي. وهذا يجعل بوتين أحد أقوى قادة الدول في العالم في عام 2023".

وورد في القائمة أيضا كل من رئيس وزراء الهند ناريندا مودي في المركز الخامس، والرئيس الأمريكي جو بايدن في المرتبة الثانية ويتصدر الرئيس الصيني، شي جينبينغ المرتبة الأولى على القائمة.