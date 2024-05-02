السعودية.. عمليات انقاذ لعالقين بسيول والدفاع المدني يحذر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام سعودية محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الظروف الجوية التي شهدتها مناطق في المملكة، الأربعاء.

ونشر الدفاع المدني سلسلة تدوينات على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "الدفاع المدني في بحرة ينقذ (3) أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة ’المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها‘، بالتنسيق مع (المرور)".

وفي تدوينة منفصلة أضاف: "الدفاع المدني بالقصيم ينقذ (4) أشخاص احتجزوا في مجرى واد إثر سيول منقولة، ولا إصابات".

ونشر الدفاع المدني السعودي صورا لمعداته والاستعدادات التي قام بها لمواجهة أي طارئ في هذه الطروف الجوية.