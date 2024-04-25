الإمارات.. صور فضائية من فيضانات دبي وأبوظبي قبل وبعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غمرت الأمطار الغزيرة غير المسبوقة أجزاء من دولة الإمارات تحت الماء الأسبوع الماضي، وكانت الفيضانات شديدة للغاية لدرجة أن الأقمار الصناعية ظلت قادرة على رؤيتها من الفضاء بعد أيام من انقشاع الغيوم وتساقط آخر قطرات المطر.

صور الأقمار الصناعية مدينة أبوظبي قبل (يسار) وبعد (يمين) الفيضانات التاريخية (NASA) Credit: NASA

بعد أقل من يومين من تراجع هطول الأمطار، مر القمر الصناعي "لاندسات 9" فوق دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة 19 أبريل، والتقط صوراً لبرك كبيرة من مياه الفيضانات. يجمع القمر الصناعي صورًا تفصيلية لسطح الأرض ويتم تشغيله بواسطة وكالة ناسا وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

صورة قبل الفيضانات التاريخية من منطقة جبل علي الواقعة على المشارف الجنوبية لدبي Credit: NASA

وتسلط البرك ذات اللون الأزرق الداكن في الصور الضوء على مياه الفيضانات التي تتناقض بشكل صارخ مع الأرض الجافة عادة في المنطقة، والتي تبدو سمراء أو بلون بني فاتح في العادة.

صورة بعد الفيضانات التاريخية من منطقة جبل علي الواقعة على المشارف الجنوبية لدبي Credit: NASA

كما التقط القمر الصناعي فيضانات كبيرة في أبوظبي. تظهر المسطحات المائية الصغيرة الضحلة باللون الأزرق الفاتح، أما البرك الأكبر والأعمق من مياه الفيضانات فتظهر بلون أزرق داكن.

وأصبحت أحداث هطول الأمطار الغزيرة مثل هذه أكثر شيوعًا مع ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي بسبب تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري، فالجو الأكثر دفئًا قادر على امتصاص المزيد من الرطوبة مثل المنشفة ثم رميها على شكل أمطار غزيرة.