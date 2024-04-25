الإمارات.. صور فضائية من فيضانات دبي وأبوظبي قبل وبعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غمرت الأمطار الغزيرة غير المسبوقة أجزاء من دولة الإمارات تحت الماء الأسبوع الماضي، وكانت الفيضانات شديدة للغاية لدرجة أن الأقمار الصناعية ظلت قادرة على رؤيتها من الفضاء بعد أيام من انقشاع الغيوم وتساقط آخر قطرات المطر.
بعد أقل من يومين من تراجع هطول الأمطار، مر القمر الصناعي "لاندسات 9" فوق دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة 19 أبريل، والتقط صوراً لبرك كبيرة من مياه الفيضانات. يجمع القمر الصناعي صورًا تفصيلية لسطح الأرض ويتم تشغيله بواسطة وكالة ناسا وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وتسلط البرك ذات اللون الأزرق الداكن في الصور الضوء على مياه الفيضانات التي تتناقض بشكل صارخ مع الأرض الجافة عادة في المنطقة، والتي تبدو سمراء أو بلون بني فاتح في العادة.
كما التقط القمر الصناعي فيضانات كبيرة في أبوظبي. تظهر المسطحات المائية الصغيرة الضحلة باللون الأزرق الفاتح، أما البرك الأكبر والأعمق من مياه الفيضانات فتظهر بلون أزرق داكن.
وأصبحت أحداث هطول الأمطار الغزيرة مثل هذه أكثر شيوعًا مع ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي بسبب تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري، فالجو الأكثر دفئًا قادر على امتصاص المزيد من الرطوبة مثل المنشفة ثم رميها على شكل أمطار غزيرة.