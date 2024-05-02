السعودية.. القبض على شخص تحرش بامرأة والأمن يٌشهر باسمه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على شخص من الجنسية اليمنية لتحرشه بامرأة وشهر باسمه الكامل.

وقال الأمن العام عبر صفحته الرسمية على "إكس"، تويتر سابقا: "قبضت شرطة منطقة الرياض على المقيم من الجنسية اليمنية عمر عبدالنور عبدالوهاب".

وأشار الأمن السعودي إلى أن الشخص المذكور "تحرش بامرأة" ولفتت إلى أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

وعادة ما يٌشهر الأمن السعودي بأسماء من يلقي القبض عليهم في بجرائم تتعلق بـ"التحرش" أو ما شابه.