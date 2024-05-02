السعودية.. القبض على شخص تحرش بامرأة والأمن يٌشهر باسمه

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
السعودية.. القبض على شخص تحرش بامرأة والأمن يٌشهر باسمه
Credit: FAISAL AL-NASSER/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على شخص من الجنسية اليمنية لتحرشه بامرأة وشهر باسمه الكامل. 

وقال الأمن العام عبر صفحته الرسمية على "إكس"، تويتر سابقا: "قبضت شرطة منطقة الرياض على المقيم من الجنسية اليمنية عمر عبدالنور عبدالوهاب". 

قد يهمك أيضاً

الأمن السعودي يعلن اعتقال مقيم هندي لتحرشه بفتاة ويشهر باسمه كاملا

وأشار الأمن السعودي إلى أن الشخص المذكور "تحرش بامرأة" ولفتت إلى أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة". 

وعادة ما يٌشهر الأمن السعودي بأسماء من يلقي القبض عليهم في بجرائم تتعلق بـ"التحرش" أو ما شابه. 

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.