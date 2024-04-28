الأمن السعودي يعلن اعتقال مقيم هندي لتحرشه بفتاة ويشهر باسمه كاملا

الشرق الأوسط
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الأمن السعودي يعلن اعتقال مقيم هندي لتحرشه بفتاة ويشهر باسمه كاملا
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، أن شرطة المنطقة الشرقية قبضت على مقيم من الجنسية الهندية لتحرشه بفتاة، ونشر اسمه كاملا تشهيرا به.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "شرطة المنطقة الشرقية ألقت القبض على المقيم من الجنسية الهندية، جوبر حكيم نشا لتحرشه بفتاة".

وأوضح الأمن العام السعودي أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

كما نشر الأمن العام السعودي صورة المقيم الهندي مقيد اليدين وأرفقها بمنشوره عبر منصة "إكس".

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