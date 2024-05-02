دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، عن قضية قام بها شخص من انتحال صفة غير صحيحة والقيام بأعمال غير قانونية الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الأمن العام السعودي في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) صورا (من الظهر) للشخص المقصود مؤكدة إلقاء القبض عليه.

وذكر الأمن في بيان: "قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لانتحاله صفة غير صحيحة في محتوى مرئي، ونشر عبارات منافية للآداب العامة وابتزاز قاصري إحدى منصات التواصل الاجتماعي لأغراض جنسية".

وتابعت الأمن في بيانه مؤكدا أنه تم "إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".