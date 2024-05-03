أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمات حقوقية مصرية بارزة في بيان، الخميس، إن مصر اعتقلت 120 شخصا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب تعبيرهم عن دعمهم للفلسطينيين.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، إن المعتقلين قد شاركوا في وقفات احتجاجية تندد بـ"العدوان الإسرائيلي" على غزة، وتنتقد رد فعل مصر على الحرب.

وأضافت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الخميس، أن آخرين اُعتقلوا بسبب تعليق لافتات في الشارع أو كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الفلسطينيين.

وأوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيانها، أنه خلال الأشهر الماضية، حضر محامو المبادرة المصرية لتمثيل المعتقلين الذين تجري نيابة أمن الدولة العُليا تحقيقات معهم، ولا يزال 90 شخصا، بينهم طفلان اثنان على الأقل، رهن الحبس الاحتياطي المفتوح.

وتواصلت شبكة CNN مع مكتب الاتصال الحكومي المخصص للتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية.

وجاءت أحدث الاعتقالات، الاثنين، عندما اعتقلت قوات الأمن المصرية ستة أشخاص في الإسكندرية، بحسب بيان للجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الإسكندرية. ووصفت اللجنة الشعبية التهم بأنها "ملفقة"، وأن تلك المجموعة "تم اعتقالها بسبب تضامنها مع القضية الفلسطينية”.

ومن غير الواضح سبب اعتقال الأشخاص الستة، لكن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قالت إن أحد أعضاء المجموعة يواجه اتهامات بـ"تشكيل جماعة إرهابية" و"قيادة عناصر مثيرة بهدف النظام".

من جانبها، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان مع عشرات الناشطين "من المخزي أن تنتفض شعوب العالم في الجامعات والميادين الأوروبية والأمريكية لإظهار الدعم للفلسطينيين، بينما تعتقل قوات الأمن المصرية أكثر من 70 مصريا آخرهم 6 من الإسكندرية، وتلفق لهم الاتهامات".

والأسبوع الماضي، تم اعتقال 16 ناشطا وصحفيا، معظمهم من النساء، بعد تنظيم احتجاج قرب مبنى الأمم المتحدة في القاهرة دعما للنساء في غزة والسودان، حسبما أعلن خالد علي، المحامي والمرشح الرئاسي السابق. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه تم إطلاق سراح أفراد المجموعة لاحقا بكفالة بعد احتجازهم لمدة 24 ساعة.

وأردفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنه تم القبض أيضا على ستة أشخاص - بينهم طفلان - في أوائل أبريل/نيسان الماضي، لكتابتهم "عبارات دعم لفلسطين" على أحد الكباري في القاهرة. وفي أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، تم القبض على ما مجموعة 53 شخصا في أنحاء مختلفة من مصر".

وأضافت المنظمة أنه تم حبس 11 شخصا لنشرهم رسائل تضامن على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل غزة.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن بعض المعتقلين يخضعون لمحاكمة تمهيدية منذ أشهر، ويواجهون اتهامات تتراوح بين مساعدة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والمشاركة في تجمعات.