دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، مساء الخميس، اعتقال مواطن أطلق النار من سلاح ناري في الهواء بمكان عام، معرضا حياة الآخرين للخطر، وأكد إحالته إلى النيابة العامة، وتداول نشطاء مقطع فيديو نشره الأمن السعودي للحادثة.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "دوريات الأمن بمنطقة تبوك ألقت القبض على شخص ظهر في محتوى مرئي يطلق النار في الهواء من سلاح ناري في مكان عام، معرضا حياة الآخرين للخطر".

وأضاف الأمن السعودي أنه "تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وجاري القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

ونشر الأمن العام السعودي صورة للمتهم ومقطع فيديو لإطلاقه النار وأرفقهما بمنشور عبر منصة "إكس".