بالصور.. أمطار دبي بعد أسبوعين على الفيضانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شهدت مدينة دبي وأغلب مناطق الإمارات أمطارا، الخميس، بعد نحو أسبوعين على الفيضانات الناجمة عن سقوط أمطار قياسية هي الأعلى نسبة منذ 75 عاما.

سيارة عالقة في شارع غمرته المياه في دبي في 2 مايو 2024 Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

وأصدر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات بيانا سابقا أعلن فيه أن الدولة ستشهد اعتباراً من ليل الأربعاء والخميس سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً واحتمال سقوط حبات البرد بأحجام صغيرة.

سيارة تسير بشارع غمرته المياه في دبي في 2 مايو 2024 Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

وكانت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قد أوصت "بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي وقادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية كلٍ ضمن اختصاصه وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي طبقا لتطورات الحالة وتأثيرها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالإمارات.

غيوم كثيفة تملأ السماء فوق برج العرب في دبي في 2 مايو 2024 Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

وذكر تقرير الوكالة أنه إضافةً إلى ذلك "تمت التوصية بتفعيل نظام العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ليومي الخميس والجمعة ماعدا الوظائف الحيوية والتي تتطلب طبيعتها الحضور الفعلي أو تلك التي تشارك في أعمال الاستجابة والتعافي من المنخفض، على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي وقادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية كلٍ ضمن اختصاصه طبقا لتطورات الحالة وتأثيرها".

أحد شوارع دبي غمرته المياه في 2 مايو 2024 Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

وأضاف التقرير أن "وزارة الداخلية وبالتنسيق مع هيئة الطوارئ والأزمات قررت إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والسدود خلال فترة الحالة الجوية. وأهابتا بالجمهور بالابتعاد عن هذه المناطق والتقيد بتوجيهات الفرق الميدانية المختصة، وعدم ارتياد المناطق الجبلية والصحراوية والبحر، في هذا الوقت حفاظا على سلامتهم وأرواحهم، وضرورة اتباع كافة الإجراءات التي ستعلن عنها الجهات الرسمية واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة".