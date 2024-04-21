بعد 6 أيام على الفيضانات.. صور من دبي والشارقة

(CNN)-- بدت المشاهد هذا الأسبوع مفاجأة بالنسبة للمقيمين الذين اعتادوا أكثر على الطبيعة الهادئة لمدينتي دبي والشارقة المشمستين، بعد سقوط أمطار قياسية الأسبوع الماضي غمرت العديد من المناطق بالدولة بشكل عام.
وفيما يلي نستعرض لكم صورا من إمارتي دبي والشارقة حتى مساء السبت الـ20 من ابريل/ نيسان 2024:
لم تشهد المدن الإماراتية كارثة طبيعية بهذا الحجم منذ بدء تسجيل السجلات، ولم يظهر تأثير هذه الأمطار إلا بعد انتهاء العاصفة.
وكانت الإمارات قد شهت هطول أمطار غزيرة هو الأعلى حجما منذ 75 عامًا على الأقل، حيث هطلت كمية من الأمطار تزيد عن عام خلال 24 ساعة، وتوقفت الحياة بالنسبة للكثيرين في دبي والشارقة ومناطق أخرى.
وعملت خدمات الطوارئ على مدار الساعة، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في دبي والشارقة في حين أبلغ عن وفاة رجل يبلغ من العمر 70 عامًا بعد أن جرفت الفيضانات سيارته في إمارة رأس الخيمة المجاورة.
ومع غرق مدارج الطائرات تحت الماء، تم إلغاء الرحلات الجوية وغمرت الأمطار مراكز التسوق المبهجة وتسربت عبر الأسقف، وتوقفت المصاعد عن العمل في ناطحات السحاب، مما أجبر السكان على صعود السلالم لعشرات الطوابق. وبسبب عدم قدرتهم على العودة إلى منازلهم، نام بعض سائقي السيارات في سياراتهم بسبب انسداد الطرق.