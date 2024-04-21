بعد 6 أيام على الفيضانات.. صور من دبي والشارقة

(CNN)-- بدت المشاهد هذا الأسبوع مفاجأة بالنسبة للمقيمين الذين اعتادوا أكثر على الطبيعة الهادئة لمدينتي دبي والشارقة المشمستين، بعد سقوط أمطار قياسية الأسبوع الماضي غمرت العديد من المناطق بالدولة بشكل عام.

وفيما يلي نستعرض لكم صورا من إمارتي دبي والشارقة حتى مساء السبت الـ20 من ابريل/ نيسان 2024:

سيارات تسير على طريق سريع غمرته المياه في دبي في 20 أبريل 2024 Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

لم تشهد المدن الإماراتية كارثة طبيعية بهذا الحجم منذ بدء تسجيل السجلات، ولم يظهر تأثير هذه الأمطار إلا بعد انتهاء العاصفة.

شاحنات مياه البلدية تنقل مياه الأمطار لتصريفها في الشارقة في 20 أبريل 2024 Credit: AHMED RAMZAN/AFP via Getty Images)

وكانت الإمارات قد شهت هطول أمطار غزيرة هو الأعلى حجما منذ 75 عامًا على الأقل، حيث هطلت كمية من الأمطار تزيد عن عام خلال 24 ساعة، وتوقفت الحياة بالنسبة للكثيرين في دبي والشارقة ومناطق أخرى.

حافلات متوقفة في ساحة انتظار السيارات التي غمرتها المياه في دبي في 20 أبريل 2024 Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

وعملت خدمات الطوارئ على مدار الساعة، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في دبي والشارقة في حين أبلغ عن وفاة رجل يبلغ من العمر 70 عامًا بعد أن جرفت الفيضانات سيارته في إمارة رأس الخيمة المجاورة.

سيارة تمر في شارع غمرته المياه في الشارقة في 20 أبريل 2024 Credit: AHMED RAMZAN/AFP via Getty Images)

ومع غرق مدارج الطائرات تحت الماء، تم إلغاء الرحلات الجوية وغمرت الأمطار مراكز التسوق المبهجة وتسربت عبر الأسقف، وتوقفت المصاعد عن العمل في ناطحات السحاب، مما أجبر السكان على صعود السلالم لعشرات الطوابق. وبسبب عدم قدرتهم على العودة إلى منازلهم، نام بعض سائقي السيارات في سياراتهم بسبب انسداد الطرق.