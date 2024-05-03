بعد تحطم مروحية في سيناء.. ما سبب وجود القوة المتعددة في شبه الجزيرة المصرية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من استقبال إبراهيم العرجاني بعد اختياره رئيسا لاتحاد القبائل في سيناء وفقا نقلته بوابة الأهرام عن المتحدث باسم اتحاد القبائل، مصطفى بكري، وسط تفاعل واسع.

من هو إبراهيم العرجاني؟

سبق للنائب مصطفى بكري إلقاء الضوء على دور العرجاني في دعم الجيش والشرطة خلال الحرب على الإرهاب، موضحا أن "إبراهيم العرجاني كان من أبرز الداعمين للجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب منذ 2011"، بحسب روايته التي نشرها في سلسة تغريدات في أغسطس/ آب 2023.

وتابع بكري: "إبراهيم العرجاني هو الذي كان وراء بيان قبيلته قبيلة الترابين في 2017/11/29 والذي دعا كافة قبائل وعائلات سيناء إلى تشكيل اتحاد للقبائل لمعاونة الجيش والشرطة ضد الإرهاب.. إبراهيم العرجاني كان هو مهندس اجتماع عدة قبائل وعائلات وأصدروا البيان الأول للاتحاد في 2017/11/30، والذي أعلنوا فيه بدء المواجهة مع الإرهابيين جنبا إلى جنب مع الجيش والشرطة".

وتابع بكري قائلا: "لأنه (العرجاني) ارتبط بعلاقه نضالية هو وصديقه الأعز ًسالم لافي الذي استشهد في منطقة إلبرث معقل الترابين، وكانا صديقين للشهيد أحمد المنسي.. لأنه مازال يرعي ويدعم ويشرف على اتحاد قبائل سيناء الذي كان له دوره في تطهير سيناء من الإرهاب جنبا إلى جنب مع الجيش والشرطة، ولأنه له دور اجتماعي وتنموي مع أهله في سيناء".

ما هو اتحاد القبائل العربية؟

وفقا لرئيسة حزب مصر أكتوبر، جيهان مديح، فإن اتحاد القبائل العربية "يمثل خطوة مهمة لتأسيس كيان اجتماعي وتنموي يقوم على التنوع والاستيعاب والتعاون بين مختلف القبائل، لمزيد من التفاعل ولم الشمل، وأن التحالف هو إضافة نوعية للعمل المدني الذي يقوم بشكل أساسي على تعاون المنظمات والجمعيات المتنوعة في العمل الاجتماعي والتنموي الموحد، مما يعزز خطة الدولة التنموية الشاملة في سيناء، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.

وفقا للمتحدث باسم الاتحاد، فإن "القبائل العربية لها أدوار تاريخية في حماية الوطن ووقفت خلف القوات المسلحة والشرطة"، لافتا إلى أن "الاتحاد يضم رموزًا وقيادات لتحقيق أهداف متعددة منها توحيد الصف للقبائل لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن"، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.