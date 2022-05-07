من إعلان الجيش المصري سقوط قتلى وجرحى خلال هجوم مسلح غربي سيناء، وموقف السعودية المتوقع من قانون أمريكي لنزع الحصانة السيادية من دول أوبك، مرورًا باحتمالات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عشيقة بوتين المزعومة، وصولا إلى كيفية الاستعداد للركود الاقتصادي الوشيك... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن الجيش المصري مقتل ضابط و10 جنود في هجوم شنه مسلحون على نقطة أمنية شرقي قناة السويس، السبت.

وجد جهد فاشل منذ عقود من قبل ساسة الولايات المتحدة لكسر خنق عدد قليل من البلدان سوق النفط، حياة جديدة حيث رفعت الحرب في أوكرانيا الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا.

الخبير العسكري فوربس ماكنزي يأخذنا بجولة في مقطع فيديو تم التقاطه بطائرة بدون طيار لمعركة نارية في أوكرانيا، حيث نُشرت في قنوات موالية للكرملين.

قال مصدران دبلوماسيان أوروبيان لـCNN إن ألينا كابيفا، "العشيقة" المزعومة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم وضعها من قبل الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات.

تومض علامات التحذير من الركود في جميع أنحاء العالم. وول ستريت على حافة الهاوية. البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم. الاضطرابات الجيوسياسية تؤدي إلى تفاقم صداع سلسلة التوريد الذي بدأ في عام 2020.