صورة أرشيفية لمقاتلات من طراز F-35B تهبط في قاعدة أكروتيري للقوات الجوية الملكية البريطانية في جزيرة قبرص في البحر في 21 مايو/أيار 2019.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، الخميس، فرض عقوبات على 8 أفراد بينهم قادة عسكريون بريطانيون، و5 كيانات بريطانية بسبب "إجراءاتها في دعم وتسهيل ممارسات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"، حسب زعمها، وطبقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في البيان: "قامت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بفرض عقوبات على عدد من الكيانات والأفراد البريطانيين بسبب إجراءاتهم المتعمدة في دعم وتسهيل ممارسات (الكيان الصهيوني)، بما في ذلك ارتكاب أعمال ضد السلام والأمن الإقليميين والدوليين... وإشعال الحرب، واستخدام الأسلحة الثقيلة والأسلحة المحظورة ضد المدنيين، وتشريد الشعب الفلسطيني، وبناء المستوطنات غير القانونية، واستمرار احتلال الأراضي الفلسطينية"، طبقا لما أفادت وكالة "إرنا".

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية قائمة بأسماء الكيانات والأفراد البريطانيين على النحو التالي:

-أولا: الكيانات

-قاعدة أكروتيري الجوية التابعة لبريطانيا في قبرص

-سفينة "دياموند" التابعة للبحرية البريطانية في البحر الأحمر

-شركة "إلبيت سيستم" البريطانية

-شركة "ماجيت باركر" البريطانية

-شركة "رافائيل" البريطانية

-ثانيا: الأفراد

-جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني

-جيمس هاكنهال، قائد القيادة الإستراتيجية للجيش البريطاني

-شارون سميث، نائب الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية

-بول ريموند غريفيث، مساعد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية

-أدريان بيرد، مدير استخبارات الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية

-ريتشارد كامب، قائد قاعدة "ريتشموند" البحرية البريطانية في البحر الأحمر

-سيمون كلاك، قائد قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في قبرص

-بيتر إيفانز، قائد السفينة الحربية البريطانية "دياموند" في البحر الأحمر

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية: "هذا الإجراء الجزائي لن ينفي الملاحقة الجنائية للأفراد بسبب تورطهم في أعمال إجرامية في المحاكم القانونية المختصة، كما أن إيران تعتبر أن النظام البريطاني مسؤول وخاضع للمساءلة عن دعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان"، على حد وصف البيان.