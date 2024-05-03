(CNN) -- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير في مؤتمر صحفي الجمعة إن الرئيس جو بايدن سيلتقي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الأسبوع المقبل في “اجتماع خاص” في البيت الأبيض.

وصرّحت جان بيير: "أستطيع أن أؤكد أن العاهل الأردني الملك عبد الله سيشارك في لقاء خاص مع الرئيس بايدن في البيت الأبيض الأسبوع المقبل أثناء تواجده هنا".

وأردفت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لا أملك المزيد من التفاصيل لكم في هذا الوقت بالتأكيد، سنقدم قراءة عندما يحدث ذلك، ولكن يمكنني أن أؤكد أن هذا الاجتماع سيحدث بالفعل الأسبوع المقبل".

وتحدث الجانبان عبر الهاتف في الأيام التي تلت الهجوم الإيراني على إسرائيل الشهر الماضي، إذ أدان الرئيس الأمريكي بشدة أفعال إيران.

والتقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن في وقت سابق من هذا الأسبوع مع الملك الأردني أثناء وجوده في المنطقة.

وقال الملك عبدالله إنه خلال ذلك الاجتماع أكد لبلينكن على "أهمية العمل الفوري لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وضرورة حماية المدنيين الأبرياء".