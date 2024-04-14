في اتصال مع بايدن.. الملك عبدالله: الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأحد، اتصالا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حسب بيان للديوان الملكي الأردني.

وأشار الديوان الملكي الأردني إلى أنهما "بحثا خلاله آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف البيان أن "جلالة الملك يؤكد خلال الاتصال ضرورة وقف التصعيد فورًا في الإقليم، محذرًا من أن أية إجراءات تصعيدية إسرائيلية ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة".

وبحسب البيان، قال الملك عبدالله لبايدن خلال الاتصال إن "إنهاء الحرب على غزة على الفور هو السبيل لمنع امتدادها إلى المنطقة".

وأكد الملك عبدالله أن "الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية"، مجددًا التحذير من "تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن بيان الديوان الملكي الأردني.

وشدد الملك على "ضرورة حماية المدنيين في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشتى الطرق وبشكل كاف ومستدام".

وأكد الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، ضرورة استمرار التنسيق بين الأردن والولايات المتحدة بشأن التطورات الإقليمية.