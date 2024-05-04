السيسي يعزي البرهان هاتفيا في وفاة نجله بعد تعرضه لحادث سير في أنقرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، السبت، العزاء لرئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان في وفاة نجله، بحسب بيان نشرته الرئاسة المصرية عبر موقعها.

وكانت وسائل إعلام سودانية رسمية، أعلنت وفاة محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني بالعاصمة التركية، أنقرة، إثر تعرضه لحادث سير.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان نشره عبر صفحتها على "فيسبوك": "أجرى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث تقدم السيد الرئيس بخالص التعازي والمواساة في وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، داعيًا المولى- سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الصبر والسلوان".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "وقد توجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالشكر للرئيس السيسي على الاتصال، معربًا عن تمنياته لمصر بالخير والأمان".

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، السبت، أن "الأمانة العامة لمجلس السيادة والعاملين بالمجلس، نعوا محمد عبدالفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الذي تُوفى بالعاصمة التركية، أنقرة.

وأوضحت وكالة "سونا" في تقريرها أن "نجل رئيس مجلس السيادة كان قد تعرض لحادث سير مؤخراً بمدينة أنقرة، وتم نقله إلى المستشفى التي ظل بها حتى وفاته".