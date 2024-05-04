مصر.. فيديو اقتحام واعتداء على امرأة وزوجها والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الأشخاص باقتحام منزل والاعتداء على امرأة وزوجها الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانا قالت فيه: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي ’فيسبوك‘ يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالدخول لمنزل إحدى السيدات والتعدي عليها وزوجها بالضرب".

وتابعت: "بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص بالقليوبية من (السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو، وزوجها ’مصابان بكدمات متفرقة‘ بتضررهما من (طليق الأولى، 4 آخرين لهم معلومات جنائية) لقيامهم بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما وسرقة (مبلغ مالي - هاتفان محمول) لخلافات عائلية بينهم وفروا هاربين".

وأكدت الداخلية المصرية في بيانها على أنه "تم ضبط مرتكب الواقعة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".