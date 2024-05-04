دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للنائب المصري، مصطفى بكري وما قاله عن اتحاد القبائل العربية في سيناء الذي يشغل منصب المتحدث باسمه وأنه "فصيل من فصائل القوات المسلحة".

ويقول بكري في مقطع الفيديو المتداول: "اتحاد قبائل سيناء، هذا الاتحاد المكون من شباب وشيوخ بالآلاف وكان له دوره ولا يزال في القضاء على الإرهاب جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة، مبرضه لما عمل الاتحاد ده قال لك الحقوا دي ميليشيا.. ميليشية ايه! ده اعتبره فصيل من فصائل القوات المسلحة بشتغل معاها، والشعب لما يبقى خلف قواته المسلحة يبقى ميليشيا؟ كله كلام في الهواء".

وعلق نجيب ساويرس على تصريحات بكري بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وفي مداخلة مع الإعلامي المصري الحاصل على الجنسية السعودية، عمرو أديب، على قناة MBC قال مصطفى بكري: "لم أقل ذلك (أنه الاتحاد فصيل من القوات المسلحة) يا أستاذ عمرو وأنا حريص في كلمتي والتسجيل موجود أنا قلت نحن مساندون للقوات المسلحة والشرطة المصرية.."