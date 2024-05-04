دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم بقتل الرضيعة السودانية، في السابع من مايو/ ايار الجاري لنظرها أمام الدائرة المختصة، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.

أما عقوبة الجريمة وفقا للقانون المصري، فكان النائب العام المصري، محمد شوقي "قد أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام"، وفقا للأهرام.

وأظهرت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة أن "المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية"، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام في تقرير سابق.

وأضاف التقرير أن "النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام".

وذكر التقرير أن "النيابة العامة كانت قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان".