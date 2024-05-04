دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت حادثة مقتل طبيب أسنان شهير في محافظة النجف العراقية تعاطفا وتفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على قتلة الطبيب.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان، مساء الجمعة، أنه "بجهد استخباري متميز ومن خلال المتابعة الميدانية، ألقت قوة مشتركة من خلية الصقور ومكافحة الإجرام في محافظة النجف الأشرف، القبض على قتلة طبيب الأسنان المتقاعد، المرحوم (فيصل الحويزي)".

وتداول نشطاء عراقيون ما قالوا إنها صور ومقاطع فيديو، لم تتمكن CNN من تأكيد صحتها، لحادثة مقتل الطبيب العراقي.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر في شرطة النجف لم تذكر اسمه قوله إنهم "عثروا على جثة الطبيب فيصل الحويزي مقتولا داخل منزله وهو مقيد اليدين والقدمين بعد تعرضه لإطلاق النار في رأسه".

وأفادت وسائل إعلام عراقية بتعرض منزل الطبيب الراحل للسطو المسلح.

ومن جانبه، قال المكتب الإعلامي لنقابة أطباء الأسنان في العراق في منشور عبر منصة "فيسبوك"، السبت، إن "نقابة أطباء الأسنان في العراق تتوجه بالشكر والتقدير لوزير الداخلية، عبدالأمير الشمري، وتشكيلات وزارة الداخلية في محافظة النجف الأشرف، وذلك لتلبيتهم نداء الواجب وإلقاء القبض على قاتل الدكتور فيصل الحويزي (أحد أعلام الطب بالعراق) خلال أقل من ٢٤ ساعة... بعد تواصل نقابة أطباء الأسنان مع مكتب وزير الداخلية".

وأضاف منشور النقابة أن "الفقيد لديه 5 أبناء أطباء أسنان، هم أساتذة جامعيون وأطباء أسنان اختصاص، تعازينا لهم، وننتظر إحالة المجرمين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وكانت صفحة المكتب الإعلامي للنقابة نعت، الجمعة، الطبيب الراحل وقالت في منشور: "تنعي نقابة أطباء الأسنان في العراق الفقيد الدكتور فيصل الحويزي طبيب الاختصاص وعميد كلية طب المستنصرية الأسبق، إثر حادث إجرامي غادر".