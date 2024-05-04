مصدر إسرائيلي يعلق لـCNN على بيان "حماس" بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار

استمرار الاحتجاجات في جامعات أوروبا تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة

(CNN)-- أكد مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، لشبكة CNN، الجمعة، أن وفدا من حركة "حماس" سيتوجه إلى القاهرة، السبت، وأن الوسطاء يتحدثون بتفاؤل حول احتمالات التوصل إلى اتفاق.

ومع ذلك، حذر المصدر من أن إسرائيل "لم تتلق بعد أي معلومات تفيد بأن حماس قد غيرت مواقفها المتطرفة".

وكانت حركة "حماس" قالت، في بيانها إنها سترسل وفدا إلى القاهرة، السبت، بـ"روح إيجابية" لمواصلة المناقشات حول مقترح وقف إطلاق النار الأخير وإطلاق سراح الرهائن.

وأضافت الحركة، في البيان، أنها سترسل الوفد بعد "اتصالات جرت مؤخرا مع الأشقاء الوسطاء في مصر وقطر"، وتابعت: "نحن عازمون على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق لتلبية مطالب شعبنا، ونؤكد الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة مع مقترح وقف إطلاق النار الأخير الذي تلقته، ونحن ذاهبون إلى القاهرة بنفس الروح للتوصل إلى اتفاق".

لكن لا يبدو، على الأقل مما ورد في البيان، أن "حماس" قد تقدم أي تغييرات مهمة في مطالبها.

وقالت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى إنها "عازمة على إتمام الاتفاق لتلبية مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا، وعودة النازحين، وبداية إعادة الإعمار وتحقيق صفقة تبادل جدية".

وفي وقت سابق من الجمعة، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المملوكة للدولة في مصر، نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى، أن بلاده ستستقبل وفدا من حركة "حماس" يصل إلى القاهرة، السبت، لـ"بحث تطورات أوضاع التهدئة في قطاع غزة".

يذكر أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز وصل إلى القاهرة وسط مفاوضات مكثفة حول وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن، حسبما قال شخص على دراية بالمسألة.

وعمل بيرنز كمحاور رئيسي للولايات المتحدة في المحادثات المتعددة الأطراف بين إسرائيل و"حماس" ومصر وقطر حول إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة والذي سيتزامن مع وقف إطلاق النار المؤقت.

وتدرس "حماس" حاليا إطار عمل جديد اقترحته مصر يدعو إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 33 رهينة تم اختطافهم من إسرائيل مقابل وقف الأعمال العدائية في غزة، بحسب ما قاله مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات ومصدر دبلوماسي أجنبي لشبكة CNNفي وقت سابق من هذا الأسبوع.