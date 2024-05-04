دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي آخر تدوينة نشرها الأمير السعودية، بدر بن عبدالمحسن، قبل تداول نبأ وفاته عن عمر يناهز 75 عاما بوسائل إعلام سعودية محلية ونعيه من قبل تركي آل الشيخ وأمراء وشخصيات سعودية أخرى.

وكان الأمير بدر قد كتب بآخر تدوينة له على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) بتاريخ الـ30 من أبريل/ نيسان الماضي، قائلا: "الناس ما همَّها ظروفكْ.. كود الذي يحزن لغمّكْ.. وإن شلت حملك على كتوفكْ.. بتموت ما احدٍ ترى يمّكْ".

وعلّق رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ على نبأ وفاة الأمير قائلا بتدوينة على صفحته بمنصة أكس: "رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن وغفرله واسكنه فسيح جناته… عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي…خبر حزين وأحس فقدت أب لي ولكن لا أقول إلا الحمد لله على كل حال".

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد تدوينة قال فيها: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون قدّر الله وما شاء فعل اللهم اغفر لعبدك بدر بن عبد المحسن وارحمه واجعل ما أصابه من مرض تكفيرًا له وأعلِ درجاته في الجنة وألهمنا الصبر.. فراقك أدمى قلبي يا بدر".