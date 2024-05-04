دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام محلية في السعودية، منها قناة العربية، وأمراء سعوديون منهم الأمير عبدالرحمن بن مساعد نبأ وفاة الأمير، بدر بن عبدالمحسن عن عمر يناهز الـ75 عاما.

وبرز اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن مؤخرا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب وما قاله عن وجود "شيء إلهي" بطلوع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في المملكة.

وقال الأمير في مقطع الفيديو المتداول: "الله قيض المملكة بشخص اسمه محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يطلع في هذا الوقت لأن المملكة بحاجة إلى تغيير.. أنا أحسن أنه في شيء إلهي، ليه؟ لأسباب.."

ويذكر أن صحيفة بوليتيكو قد اثارت تفاعلا واسعا مؤخرا بتقرير عن شعبية ولي العهد السعودي على هامش زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن للمملكة، قالت فيه: "رغم التقدم المطرد الذي يحرزه الجانبان (الأمريكي والسعودي) على مستوى العمل، فإن رفض بايدن المستمر لتطبيع العلاقات مع محمد بن سلمان كان له أثره - لا سيما على الجمهور السعودي، الذي شعر بعدم الاحترام بسبب الهجمات الشخصية ضد ولي العهد، الذي بقي يحظى بشعبية كبيرة في بلاده".