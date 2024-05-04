(CNN)-- بينما يجتمع المفاوضون في القاهرة، السبت، يقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن أي اتفاق محتمل حول إطار عمل من شأنه أن يقترن بوقف إطلاق النار المؤقت وإطلاق سراح الرهائن في غزة، من المرجح أن تتبعه مفاوضات متواصلة حول التفاصيل الدقيقة للصفقة.

ومن المتوقع أن يستغرق التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين عدة أيام أخرى للتفاوض. وأحرز المفاوضون تقدما في الجوانب الفنية للصفقة المحتملة، لكن مصدرين إسرائيليين قالا إن الأمر قد يستغرق أسبوعا لإتمام الصفقة نفسها.

وردد مسؤول أمريكي هذه النقطة، السبت، قائلا إنه حتى لو قبلت حماس الاتفاق كما هو مُقترح، فسيستغرق الأمر عدة أيام أخرى للتوصل إلى بعض التفاصيل التي ستؤدي في النهاية إلى هدنة. وقد تكون تلك المناقشات صعبة وممتدة أيضا.

ويواصل المسؤولون الأمريكيون النظر إلى المحادثات بتفاؤل حذر، ويتحدثون عن التقدم المحرز، ولكنهم ما زالوا يدركون أن الجهود السابقة قد انهارت في اللحظة الأخيرة.

وبينما التقت حماس مع وسطاء في القاهرة، السبت، ظل مدير الموساد ديفيد بارنيا في إسرائيل. لكن مصادر إسرائيلية قالت إنه قد يتوجه بسرعة إلى مصر إذا وافقت حماس على هذا الاتفاق.

وقال شخص مطلع على المفاوضات إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (الأمريكية) بيل بيرنز، الذي لعب دور المحاور الرئيسي للولايات المتحدة في المحادثات متعددة الأطراف، موجود في القاهرة.

وتواصلت CNN مع وسطاء آخرين في المفاوضات.