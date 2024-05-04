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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدثت وسائل إعلام مصرية رسمية، السبت، عن حصول تقدم في مفاوضات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عما وصفته بـ"المصدر رفيع المستوى" قوله إن "وفد حماس وصل إلى مصر وتقدم ملحوظ في المفاوضات".

وأضاف المصدر بحسب القناة، أن "الوفد الأمني المصري يصل إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف".

وتتوسط مصر وقطر في مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل منذ أسابيع للتوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس، مقابل إطلاق سراح عدد من السجناء الفلسطينيين.

وكان مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، أكد لشبكة CNN، الجمعة، أن وفدا من حركة "حماس" سيتوجه إلى القاهرة، السبت، وأن الوسطاء يتحدثون بتفاؤل حول احتمالات التوصل إلى اتفاق.

ومع ذلك، حذر المصدر من أن إسرائيل "لم تتلق بعد أي معلومات تفيد بأن حماس قد غيرت مواقفها المتطرفة".