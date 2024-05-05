نتنياهو: قررنا إغلاق قناة الجزيرة الإخبارية في إسرائيل

القدس (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد، أنه سيتم إغلاق أنشطة قناة الجزيرة الإخبارية ومقرها قطر في إسرائيل.

وقال نتنياهو في تدوينة على "إكس": "الحكومة برئاستي قررت بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة التحريضية في إسرائيل".

وكانت شبكة الجزيرة القطرية، أدانت في فبراير /شباط 2024، القرار الإسرائيلي بإغلاق مكاتب الشبكة مؤقتاً في القدس واتهمت نتنياهو بعدم تقديم أي أدلة مشروعة لدعم ادعاءاته بشأن مشاركة مزعومة للشبكة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

واتهمت الشبكة في بيان، نتنياهو باللجوء إلى "الافتراءات التحريضية" التي "تهدد" ليس فقط سمعة "الجزيرة" ولكن أيضًا سلامة وحقوق موظفيها في جميع أنحاء العالم.