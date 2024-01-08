دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثناء حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة، سُئل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن عن مقتل اثنين من الصحفيين في غزة، الأحد.

أحد هذين الصحفيين كان حمزة وائل الدحدوح وهو نجل مراسل الجزيرة في غزة، وائل الدحدوح.

وأجاب بلينكن قائلا: "أنا آسف جداً جداً على الخسارة التي لا يمكن تخيلها التي عانى منها زميلكم الدحدوح. أنا والد أيضاً لا أستطيع أن أتخيل المعاناة التي عاشها ليس مرة واحدة بل مرتين".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "هذه مأساة لا يمكن تصورها، وهذا هو الحال أيضًا، كما قلت، لعدد كبير جدًا من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء، والمدنيين، وكذلك الصحفيين – من الفلسطينيين وغيرهم".

وأردف بلينكن: " وجدت لجنة حماية الصحفيين أن حوالي 70 صحفياً قتلوا في غزة"، وأكد على أهمية عمل الصحفيين في إيصال الحقيقة.