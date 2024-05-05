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نشر الأحد ، 05 مايو / أيار 2024

القدس (CNN)-- نشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للعالم العربي، الأحد، الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد قناة الجزيرة الفضائية الإخبارية بعد إعلان نتنياهو قرار إغلاق مكاتبها في إسرائيل.

وقال غندلمان في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "الحكومة صادقت بالإجماع على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل. وسيتم تنفيذ هذا القرار فورا".

وأضاف المتحدث باسم نتنياهو أنه "ستتم مصادرة معدات البث الخاصة بقناة الجزيرة، ومنع مراسلي القناة من العمل، وسيتم شطب القناة من شركات البث التلفزيوني عبر الكوابل والفضائيات، وسيتم حجب مواقع الجزيرة على شبكة الإنترنت".

وكان نتنياهو قال، الأحد: "لقد مسّ مراسلو الجزيرة بأمن إسرائيل وحرضوا على جنود الجيش الإسرائيلي. آن الأوان لطرد بوق حماس من دولتنا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في تدوينة على منصة "إكس": "الحكومة برئاستي قررت بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة التحريضية في إسرائيل".