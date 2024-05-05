دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير مقتل فتاة لبنانية في أحد الفنادق بمنطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية، بيروت، وسط تفاعل بعد كشف تفاصيل عن الجريمة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في تقرير: "فُجعت بلدة صير الغربية - قضاء النبطية بالجريمة التي ذهبت ضحيتها ابنة البلدة ’ز. م.‘ في فندق ’ذي نيو فيرساي‘ الذي تعمل فيه في منطقة الروشة – بيروت".

وتابعت الوكالة: "الضحية (33 عاما) الموظفة في الفندق، تعرضت للاعتداء والتعنيف على يد موظف آخر غير لبناني (مواليد 1989) في الفندق ألقى بها في مخزن الفندق، ونقلت إلى مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت بحالة حرجة جدا وما لبثت أن فارقت الحياة".

وأضافت الوكالة في تقريرها أن "القوى الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، وهي تلاحق الجاني للقبض عليه بعد تواريه.. وبناء على اشارة القضاء تم تسليم التحقيق الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي".