السعودية تقتص من الغامدي بقضية وفاة شعيب متأثرا بطعنة آلة حادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذها حكم الإعدام "القتل قصاصا" بحق مواطن أقدم على طعنة آخر بآلة حادة إثر خلاف بينهما مما أدى إلى وفاة الأخير.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية السعودية ونقلته وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة، وورد فيه: "أقدم عبدالعزيز بن عبدالله بن يوسف الحازري الغامدي - سعودي الجنسية -، على قتل علي بن محمد بن بكر شعيب - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وتابعت: "بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم السبت 25 / 10 / 1445 هـ الموافق 4 / 5 / 2024م بمنطقة الرياض".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".