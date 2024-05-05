السعودية.. الشرطة تتدخل لمنع شخص بسلاح أبيض من إيذاء نفسه في الرياض

الشرق الأوسط
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السعودية.. الشرطة تتدخل لمنع شخص بسلاح أبيض من إيذاء نفسه في الرياض
صورة أرشيفية تعبيرية عامة من العاصمة السعودية، الرياض.Credit: SPA

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يحمل سلاحا أبيض في العاصمة السعودية، الرياض، يحاول إيذاء نفسه الأمر الذي اثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية صورة من مقطع الفيديو المتداول على صفحة الأمن العام مؤكدة على أن الشخص يعاني من "اعتلالات نفسية".

وقالت الداخلية في بيانها: "باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض واقعة مواطن ظهر في محتوى مرئي محاولا إيذاء نفسه باستخدام سلاح أبيض، ومنع ذلك، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه يعاني من اعتلالات نفسية.."

وأضافت الداخلية في بيانها: "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص".

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