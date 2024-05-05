دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير السعودي بدر بن عبدالمحسن في آخر مقابلة أجراها على قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة وكيف أنه أنهاها بالنطق بالشهادة.

وقال بدر بن عبدالمحسن في مقطع الفيديو المتداول الذي نشرته القناة السعودية على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) من مقابلة تعود للعام 2022: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمد عبده ورسوله ثم أشهد أن هذا الوطن منا قبل أن يكون لنا.."

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، السبت، وفاة الأمير بدر في بيان ورد فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 26 / 10 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الأمير بدر قد كتب بآخر تدوينة له على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) بتاريخ الـ30 من أبريل/ نيسان الماضي، قائلا: "الناس ما همَّها ظروفكْ.. كود الذي يحزن لغمّكْ.. وإن شلت حملك على كتوفكْ.. بتموت ما احدٍ ترى يمّكْ".