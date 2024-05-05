دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعاد بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نشر مقطع فيديو ضمن سلسلة تدوينات تنعى وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن الذي وافته المنية، السبت، خارج المملكة عن عمر يناهز 75 عاما.

وعلق العساكر على مقطع الفيديو الذي نشره بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "قصتنا مع الأمير بدر بن عبدالمحسن.. أنه كتب وجداننا.. وأودع داخلنا بصدق ما كنّا نريد أن نكتبه وما نعبّر به.. عاطفة للوطن.. ومشاعرا للآخرين.. قصتنا معه -رحمه الله- أنه البدر الذي نباهي به لأنه من ساهم في صنع راية للشعر.. منبعها السعودية.. وأنه الذي تعلمنا منه ذهنية اللحظة بعبارات الجمال.. وتدفق المعنى.. قصتنا معه.. أن حضوره يبقى.. وأن خلوده في الوجدان للتاريخ والحياة.. رحمه الله.."

وفي تدوينة منفصلة نشر العساكر مقطع فيديو على متن قارب مع الأمير الراحل بتعليق كتب فيه: "وتغيرت حتى الجروح المعاطيب.. جرحي برى لا شك ماني متعافي.. الهم، وفراق المحبين، والشيب.. هذي الثلاثة احساسها اليوم كافي".

وأعاد مدير مكتب ولي العهد السعودي نشر تدوينة نعي كتبها الأمير سعود محمد العبدالله الفيصل، قال فيها: "رحم الله والدي بدر بن عبدالمحسن، لم يكن بالنسبة لي إنسان عظيم فقط أو علم في الشعر والأدب فقط كان أجمل استثناء في كل شي منذ صغري كان لي الحظ أن أكون قريباً منه بسبب العلاقة والصداقة الاستثنائية بينه وبين والدي كانوا يفترقون لفترات وعندما يتقابلون لا يعاتبون بعض على الانقطاع والبعد وكأنهم بالأمس كانوا سوياً منسجمين سعيدين أسأل الله أن يجعل لقائهم في جنات النعيم كما كان في الدنيا لا أعلم ما يمكن قوله ولكن أشعر اليوم بشيء كالذي شعرت به يوم نعي لي والدي".

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، السبت، وفاة الأمير بدر في بيان ورد فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 26 / 10 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".