الجيش الإسرائيلي يُطالب سكان بعض مناطق رفح بـ"الإخلاء الفوري"

(CNN) – أبلغ الجيش الإسرائيلي سكان شرق مدينة رفح في قطاع غزة "بإخلاء المنطقة فوراً إلى المنطقة الإنسانية الموسعة عند نقاط التفتيش".

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: " نداء عاجل الى كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وبالأحياء - السلام الجنينة, تبة زراع والبيوك في منطقة رفح بالبلوكات: 10-16, 28, 270".

وأردف: "جيش الدفاع سوف يعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية في مناطق مكوثكم مثلما فعل حتى الآن. كل من يتواجد بالقرب من المنظمات الإرهابية يعرض حياته وحياة عائلته للخطر".

وتابع أدرعي: "من اجل سلامتكم يناشدكم جيش الدفاع بالإخلاء الفوري الى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي"، وأردف: "نحذركم أن مدينة غزة ما زالت منطقة قتال خطيرة, امتنعوا من الرجوع شمالا من وادي غزة... نحذركم بعدم الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي".

وتُصر حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اقتحام مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، رغم التحفظ الأمريكي والدولي على هذه الخطوة، وتعتبر أن رفح "آخر معاقل حركة حماس".