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الصفدي يحذر من هجوم إسرائيلي على رفح: لن يؤدي إلا إلى مذبحة

القدس (CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت للقوات داخل قطاع غزة، الأحد، إن عليهم أن يتوقعوا "تحركًا مكثفًا في رفح في المستقبل القريب، وفي أماكن أخرى بجميع أنحاء القطاع"، لأنه - على حد تعبيره - لا تعتزم حماس التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار.

ودخل غالانت قطاع غزة، صباح الأحد، بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، "وقام بجولة في منطقة الممر وسط قطاع غزة".

وأضاف غالانت للقوات في المنطقة: "نحن ملتزمون بالقضاء على حماس والإفراج عن الرهائن، لقد أعطينا فترة من الوقت وأردنا أن نصل إلى وضع نحقق فيه إطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت ممكن، مع بعض التأخير في العمليات، لأن الرهائن في وضع صعب، ونحن بحاجة إلى بذل كل جهد لإطلاق سراحهم".

وأردف غالانت، قائلا إننا "ندرك وجود علامات مثيرة للقلق على أن حماس في الواقع لا تنوي التوجه إلى أي اتفاق عام معنا، ومعنى ذلك، العمل في رفح وقطاع غزة بأكمله في المستقبل القريب".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "إننا قبل التحرك مباشرة، ونحن في حالة استعداد عالية، والجيش الإسرائيلي يعرف ما يجب القيام به، ونحن مستعدون للأمور، وسيشمل القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، وكل المنطقة بما فيها رفح".