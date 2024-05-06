دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، الاثنين، إحباط محاولة تهريب 27.636 كيلوغرامًا من مادة الكوكايين المخدر، عُثر عليها مخبأة في حاوية تحمل إرسالية بطاطس بميناء جدة.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في بيان، إنه "عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الحاويات القادمة، عُثر على تلك الكمية من الكوكايين مخبأة بداخل جهاز التكييف الخاص بحاوية الإرسالية"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت الهيئة السعودية أنه "بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض على شخصين"، طبقا للوكالة السعودية.

وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، لتعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب هذه الآفات والممنوعات".

ودعت الهيئة "الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب"، قائلة إنها "تقوم باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ"، حسبما أفاد البيان.