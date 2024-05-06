دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقلت وسائل إعلام مصرية رسمية، الاثنين، عما أسمته بـ"المصدر رفيع المستوى" قوله، إنه لا صحة لما تم تداوله من بعض الإعلام بشأن إغلاق معبر رفح من الجانب المصري.

وقال المصدر في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية التي تديرها الدولة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إن "معبر رفح البري يعمل بشكل طبيعي وحركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة مستمرة"، حسب قوله.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية في غزة، عبر صفحتها على فيسبوك، الاثنين، "استمرار العمل في معبر رفح البري، حيث تم فتح البوابة المصرية لاستقبال حافلات المسافرين".

وأضافت الهيئة: "ونهيب بالإخوة المواطنين أخذ المعلومات المتعلقة بالمعابر من المصادر الرسمية، وهي هيئة المعابر والحدود".

ونشرت الهيئة صورا بتاريخ 6 مايو/أيار الجاري، لمسافرين ينتظرون عند معبر رفح.

وتأتي تلك التصريحات بعدما أبلغ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، سكان شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "بإخلاء المنطقة فوراً إلى المنطقة الإنسانية الموسعة عند نقاط التفتيش".