قطر تعلن عن "خطوة جديدة" بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس"بشأن وقف إطلاق النار ستستأنف الثلاثاء، حيث يتوجه وفد قطري إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن حركة "حماس" أرسلت ردا على المقترح الذي طرح على إسرائيل والحركة بشأن وقف إطلاق النار، وأن رد "حماس" يمكن أن يوصف بـ"الإيجابي".

وأضاف أن الوفد القطري سيتوجه إلى القاهرة لـ"استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين عبر الوسطاء"، معربا عن "أمل دولة قطر في أن تتوج الجولة بالتوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع".

يذكر أن "حماس" كانت قالت، في بيان، إنها "لن تتراجع عن مطالبها في المقترح الذي وافقت عليه".

وأضافت أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية تحدث مع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، حول "اتفاق وقف إطلاق النار المقترح الذي تسلمته الحركة من الوسطاء".

وأضاف البيان أنهما "أكدا أن فصائل المقاومة لن تتراجع عن مطالبها الواردة في المقترح المتفق عليه وفي مقدمتها وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل والتبادل الكريم وإعادة الإعمار ورفع الحصار".

وفي المقابل، قال عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بيني غانتس إن هناك "فجوات كبيرة" بين إسرائيل و"حماس".

وأضاف غانتس أن "رد حماس لا يتوافق مع الحوار الذي جرى حتى الآن مع الوسطاء وبه فجوات كبيرة، وعلى الرغم من ذلك فإننا مستمرون في المفاوضات، وسيذهب وفد إلى القاهرة".

وأضاف أن العمل على إعادة الرهائن الإسرائيليين هو "هدف الحرب وواجب أخلاقي"، وتابع: "فريق التفاوض يواصل العمل في كل دقيقة وكل لحظة، وسيتم تقديم كل قرار إلى مجلس الوزراء الحربي – لن يكون هناك أي اعتبار سياسي".