موافقة حماس على اقتراح مصر وقطر لوقف إطلاق النار.. مراسل CNN يشرح ما نعرفه للآن

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(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الاثنين، إن الولايات المتحدة تراجع إعلان حماس موافقتها على اقتراح مصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، "وتناقشه مع شركائنا في المنطقة".

وقال ميلر بعد ظهر الاثنين إن الولايات المتحدة تلقت الرد في "الساعة الأخيرة، (في) الدقيقة 90".

وقال في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية: "نحن ندرس الأمر الآن ونناقشه مع الشركاء في المنطقة. لذلك لا أريد أن أحدد طبيعة هذا الرد حتى الآن".

وأضاف ميلر:"كما تعلمون، فإن المدير (وليام) بيرنز موجود في المنطقة ويعمل على هذا الأمر في الوقت الفعلي. سنناقش هذا الرد مع شركائنا خلال الساعات القادمة. وما زلنا نعتقد أن صفقة الرهائن هي في مصلحة الشعب الإسرائيلي. وهذا في مصلحة الشعب الفلسطيني. سيؤدي ذلك إلى وقف فوري لإطلاق النار وسيسمح بزيادة حركة المساعدات الإنسانية ولذا سنواصل العمل لمحاولة التوصل إلى اتفاق".

في سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن الجيش "يدرس كل رد بأكثر الطرق جدية"، لكنه قال إن العمليات مستمرة بشكل متزامن في قطاع غزة و"سنواصل ذلك".

وأضاف هاغاري أنهم يبذلون قصارى جهدهم في المفاوضات لمحاولة إعادة الرهائن إلى وطنهم "بأسرع ما يمكن" وهذه هي "مهمتهم المركزية".

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي، الاثنين، إنه في إطار الاستعدادات لعملية برية، يقوم الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطق شرق رفح وتوسيع المنطقة الإنسانية في منطقتي المواصي وخانيونس.

وأضاف: "حالما يسمح الوضع الأمني ​​بذلك، سيتم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات الإنسانية".

وطوال اليوم، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 50 هدفًا في منطقة رفح، بحسب هاغاري.

وعلمت شبكة CNN أن وسطاء المفاوضات قدموا رد حماس الرسمي على إسرائيل خلال النصف ساعة الماضية، فيما تدرسه الحكومة الإسرائيلية حاليًا.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على رد حماس في هذه المرحلة.

كان مصدر دبلوماسي مطلع على المحادثات صرّح لشبكة CNN أنه بعد اجتماع استمر يومًا كاملاً في الدوحة بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أقنع الوسطاء حماس بأن توافق على الاتفاق الثلاثي.

وقال المصدر: "الكرة الآن في ملعب بنيامين نتنياهو".