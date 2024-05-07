(CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه سيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، إذ قال مسؤول عسكري إسرائيلي خلال مؤتمر صحفي: “لدينا سيطرة عملياتية على المنطقة والمعبر”.

من جانبه، قال وائل أبو عمر، المتحدث باسم الهيئة العامة للحدود والمعابر، لشبكة CNN إن كل الحركة في معبر رفح، أحد نقاط الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، قد توقفت.

وذكر أبو عمر قائلا: "حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة توقفت بشكل كامل",

وأشار المتحدث إلى أن "هذا حدث بعد سيطرة الدبابات الإسرائيلية على منشآت المعبر من الجانب الفلسطيني".

وقال أبو عمر لـCNN إن معبر رفح كان تحت النيران منذ مساء الأمس وتم إغلاقه.

وبدلت القوات الإسرائيلية الأعلام الفلسطينية في معبر رفح بالأعلام الإسرائيلية لدى اقتحام الدبابات الإسرائيلية منشآت المعبر من الجانب الفلسطيني، وفقا لبيان نشره مسؤول إعلامي.

وانتشرت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت الأعلام الإسرائيلية على المعبر ومقطع فيديو يُظهر الدبابات الإسرائيلية في المعبر.

وحاولت CNN التواصل مع الجيش الإسرائيلي للحوصل على تعليق، ومن المتوقع أن يصدر إعلان رسمي عن الجيش الإسرائيلي قريبا.