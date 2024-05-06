موافقة حماس على اقتراح مصر وقطر لوقف إطلاق النار.. مراسل CNN يشرح ما نعرفه للآن

(CNN)-- أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا قال فيه إن العملية العسكرية في رفح ستستمر، بعد قرار تم اتخاذه بـ"بالإجماع"، مساء الاثنين.

وفي بيان مقتضب في وقت متأخر الاثنين، بعد أن أعلنت حماس أنها قبلت اتفاق وقف إطلاق النار، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قرر مجلس الوزراء الحربي بالإجماع أن تواصل إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس".

وعلى الرغم من أن اقتراح حماس بعيد عن المتطلبات الإسرائيلية، فإن إسرائيل سترسل وفد عمل إلى الوسطاء.

والوسطاء هم مصر وقطر والولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يشن حاليًا ضربات موجهة ضد أهداف إرهابية تابعة لحماس في شرق رفح بجنوب قطاع غزة".