(CNN)-- أجرى ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب خلاله عن تعازيه له بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان في حين عزاه الشيخ محمد بن زايد بوفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن، وفقا لوكالتي الأنباء السعودية والإماراتية.

وجاء في خبر وكالة الأنباء السعودية (واس): "أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأردفت الوكالة: " وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن تعازيه لسمو رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته. وأبدى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جهته، عن تقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة".

وتابعت الوكالة: "كما قدم سمو رئيس دولة الإمارات التعازي لسمو ولي العهد في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ، فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة".

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام): " تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان "رحمه الله". كما قدم سموه التعازي إلى أسرة الفقيد وعموم آل نهيان الكرام سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان".

وأردفت الوكالة: "من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه فقيد الإمارات الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان".

وتابعت "وام": "كما قدم سموه خلال الاتصال خالص تعازيه وصادق مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وسمو ولي العهد وعائلة الفقيد والشعب السعودي الشقيق.. في وفاة الشاعر الكبير الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبد العزيز آل سعود "رحمه الله " داعياً الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.. فيما شكر سمو ولي العهد أخاه صاحب السمو رئيس الدولة لما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة".

وكان آخر تواصل بين الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد في 17 إبريل/نيسان الماضي بعد الهجمات الإيرانية التي استهدفت إسرائيل.