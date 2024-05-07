السعودية.. الأمن يتحرك بعد تداول فيديو تهديد شخص للنساء اللائي يقدن السيارات

الشرق الأوسط
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السعودية.. الأمن يتحرك بعد تداول فيديو تهديد شخص للنساء اللائي يقدن السيارات
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

(CNN) – أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على شخص لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وذلك بعد أن ظهر في مقطع يُهدد فيه المرأة التي تقود السيارة في مقطع فيديو متداول. 

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وقال الأمن في بيانه: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران على مواطن، لنشره محتوى يتضمن التهديد والتحريض على الاعتداء على الآخرين مما من شأنه المساس بالنظام العام وحرمة الحياة الخاصة المعاقب عليه وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية". 

وأردف الأمن في بيانه: "وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية وإحالته إلى النيابة العامة". 

وانتشر مقطع فيديو لشخص يُرسل رسالة صوتية لآخر يتوعد فيها النساء اللائي يقدن السيارات بالقتل. 

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