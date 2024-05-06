دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الاثنين، القبض على مواطن وإيقافه في منطقة الرياض لانتحاله صفة غير صحيحة، وأكد إحالته إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا إن "شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على مواطن، لانتحاله صفة غير صحيحة، ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

وأضاف الأمن السعودي أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو وصورة للمواطن الموقوف وأرفقهما بمنشوره عبر منصة "إكس".