الداخلية المصرية تعلن تعرض رجل أعمال "كندي الجنسية" لإطلاق نار

(CNN) -- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، أن "رجل أعمال كندى الجنسية تعرض لحادث إطلاق نار جنائي في مدنية الإسكندرية".

وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن "الرجل يقيم بالبلاد بصفة دائمة وتعرض لحادث إطلاق نار جنائي بالإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث".

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن رجل أعمال يهودي قتل في مدينة الإسكندرية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إن الرجل "يحمل أيضا الجنسية الكندية، ويمتلك شركة في مصر"، وأضافت أنها "تتعامل مع الحادث مع سفارة إسرائيل في القاهرة".